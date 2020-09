Nintendo annonce Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, le préquel de Breath of the Wild !

Nintendo est décidément le roi de la surprise en cette fin d’année. Après un déluge d’annonces (pas toutes folles) pour les 35 ans de Super Mario Bros., la firme de Kyoto vient d’annoncer sans crier gare Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, qui n’est autre que le préquel de Zelda: Breath of the Wild ! Ce nouvel opus de la franchise Zelda, qui se déroule 100 ans avant les évènements de BotW, a été développé par Koei Tecmo, ce qui explique sans doute l’aspect hack’n slash et des affrontements opposant les héros (Zelda, Link et les « Prodiges ») à des dizaines de combattants. La direction artistique du jeu s’inscrit dans la droite ligne de Breath of the Wild, mais le titre semble à priori un peu moins orienté open-world (à confirmer). Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera disponible sur Nintendo Switch le 20 novembre 2020. Il est déjà possible de précommander le jeu sur l’eShop.