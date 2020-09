[MaJ: Microsoft confirme] Xbox Series S : un prix de 299 euros et le design dévoilé avec une fuite

La Xbox Series S se dévoile un peu plus aujourd’hui. Le design de la console a fuité, tout comme son prix. Thurrott révèle que la Xbox Series S a actuellement un tarif de 299 dollars (299 euros en France).

C’est « peu » pour une console de nouvelle génération. Mais il ne faut pas oublier qu’elle sera moins puissante que la Xbox Series X. On peut d’ailleurs se demander si ce prix ne donne pas un indice sur celui de la Xbox Series X : doit-on s’attendre à 399 dollars si la Xbox Series S est à 299 dollars ? Pourquoi pas après tout.

La fuite est aussi l’occasion de découvrir le design de la console. Microsoft a misé sur le noir pour la Xbox Series X et va vraisemblablement choisir le blanc pour la Xbox Series S. On peut également voir un important cercle noir qui semble être l’espace pour évacuer la chaleur. Il ressemble à celui de la Xbox Series X, sauf que son espace pour évacuer la chaleur est sur la partie supérieure.

De son côté, WalkingCat a publié une courte vidéo de Microsoft qui montre la Xbox Series S. Sa taille est comparée à celle de la Xbox Series X et on peut voir que la console est moins grosse. Cela devrait s’expliquer par l’absence du lecteur de disque.

Microsoft n’a pas encore officialisé la Xbox Series S, mais on devine qu’elle va bientôt être dévoilée. Elle viendra rivaliser avec la PlayStation 5 Digital Edition de Sony. Le prix de cette dernière est inconnu pour l’instant.

Microsoft confirme que le leak est parfaitement « legit ». La Xbox Series S sera donc bien disponible à 299 dollars. Xbox France annonce de son côté que le tarif de la console en France sera de 299,99 euros :

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020