Immortals Fenyx Rising (Gods & Monsters) : le jeu d’Ubisoft s’affiche en avance sur le Microsoft Store

Immortals Fenyx Rising (anciennement Gods and Monsters) est l’une des rares licences « neuves » d’Ubisoft. Ce jeu d’action situé dans un univers mythologique n’avait pas beaucoup donné de nouvelles de lui depuis son annonce l’an dernier, mais une petite bourde vient de relancer la machine à rumeurs. Le jeu s’est en effet retrouvé par mégarde affiché sur le Microsoft Store, moins d’une semaine avant la conférence en ligne Ubisoft Forward (qui doit en faire une présentation exhaustive). Cette fuite involontaire (le jeu a été depuis délisté de la boutique en ligne) livre quelques informations intéressantes, ainsi qu’une bordée de jolis screenshots. On apprend ainsi que le jeu a été développé par Ubisoft Québec, soit les créateurs d‘Assassin’s Creed Odyssey, et que le héros y affrontera bien plusieurs monstres issus de la mythologie gréco-romaine.

La fiche du jeu sur le Microsoft Store indiquait aussi une date de sortie fixée au 3 décembre de cette année, et une disponibilité sur la totalité des plateformes actuelles et à venir (hormis le mobile), soit la Nintendo Switch/Lite, la PS4/PS5, la Xbox One/Series X et bien sûr le PC. A noter enfin que le jeu porte le label Smart Delivery, ce qui signifie qu’il sera possible de profiter gratuitement de la version next gen du titre sur Series X dès lors qu’on aura déjà acheté le jeu sur Xbox One.