Wiko View 5 et View 5 Plus : bloc photo 4 capteurs et batterie 5000 mAh… à prix resserré ?

Avec ses Wiko View 5 et View 5 Plus, Wiko débroussaille le marché du smartphone d’entrée-milieu de gamme. Les deux modèles partagent la même dalle IPS sans bordures 6.55 pouces et HD+ (720 x 1600 pixels) au ratio 20:9, le même processeur (un Mediatek à 8 cœurs), le même port microSD, le même capteur biométrique au dos, ainsi qu’une batterie 5000 mAh (le fabriquant annonce plus de 3 jours d’autonomie sur une seule charge) ! Les choses commencent à changer au niveau de la RAM et du stockage, de 3 Go/ 64 Go sur le View 5, et de 4 Go / 128 Go sur le View 5 Plus.



Plus fort encore, un bloc Photo a 4 capteurs est présent sur les deux modèles (capteur principal 48 MP,+ultra grand angle 120° de 8 MP + macro 5 MP, + 2MP pour l’effet de profondeur de champ). Wilo promet que ses modèles sont capables de prendre de meilleurs clichés la nuit (ce qui ne sera pas difficile en comparaison des précédentes modèles). Le View 5 sera proposé en 8 coloris (Midnight Blue, Peach Gold et Pine Green) et le View 5 Plus en deux coloris (Aurora Blue et Iceland Silver). Le prix et la date de dispo ne sont pas encore connus, mais l’on peut s’attendre à un rapport qualité prix particulièrement bien balancé.