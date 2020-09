Windows 10 : le clavier tactile va évoluer et une meilleure saisie vocale arrive

Microsoft annonce du changement du côté du clavier tactile et de la saisie vocale de Windows 10. Les nouveautés sont en place dès maintenant dans la build 20206 qui a été distribuée aux testeurs inscrits au programme Windows Insider.

L’interface du clavier tactile a été revue et optimisée pour la frappe. Il y a aussi la possibilité de déplacer le curseur à l’aide de la touche Espace. L’idée est similaire à ce que l’on retrouve sur les iPhone et smartphones Android où on laisse son doigt sur la touche Espace et on balaye vers la gauche, la droite, en haut ou en bas pour déplacer le curseur au moment d’écrire un texte.

Microsoft annonce également que les utilisateurs peuvent chercher un Emoji ou un GIF avec un nouveau système de recherche dédié. Il y a aussi de nouvelles animations et de nouveaux sons au moment d’utiliser le clavier tactile.

D’autre part, il y a du mieux pour la saisie vocale. Microsoft indique que la ponctuation automatique est maintenant disponible en option. Microsoft veut également améliorer la saisie vocale en général pour que tous les mots prononcés soient reconnus.

Ces nouveautés seront disponibles pour tout le monde au début de 2021, quand Microsoft proposera une nouvelle mise à jour « majeure » de Windows 10.