Le député François Ruffin réclame un moratoire sur la 5G

La 5G continue de déranger certains en France. C’est le cas du député de la France insoumise François Ruffin qui a réclamé aujourd’hui un moratoire sur la nouvelle technologie mobile.

« Qu’est ce qu’on demande ? C’est un moratoire, tant qu’il n’y a pas un rapport de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) sur les conséquences environnementales et sanitaires et tant que cela n’a pas été un sujet débattu publiquement et tranché par les citoyens », a expliqué l’élu de la Somme lors d’une réunion publique.

Le député se veut en cohérence avec le rapport final de la Convention citoyenne pour le climat, qui proposait l’instauration d’un tel moratoire « en attendant les résultats de l’évaluation de la 5G sur la santé et le climat ».

Alors que le gouvernement a confirmé le lancement des enchères pour attribuer les fréquences de la 5G fin septembre, François Ruffin considère que c’est une « contradiction » avec l’engagement d’Emmanuel Macron à respecter les voeux de la Convention citoyenne sur le climat. « Je ne me positionne pas sur le fond. Je demande juste qu’avant que la technologie ne soit mise en oeuvre et qu’elle bouscule nos existences, on prenne le temps de se demander si c’est ça dont on a besoin et si c’est ça qu’on veut. Pourquoi une nouvelle technologie, maintenant ? C’est à la démocratie d’en décider, aux gens d’en décider », a-t-il lancé.