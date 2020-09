Tesla pourrait développer ses propres jeux vidéo pour les véhicules de la marque

Ce n’est un secret pour personne : Elon Musk est un sacré geek, si bien que le système logiciel des véhicules Tesla intègre déjà plusieurs jeux vidéo (dont l’excellent Cuphead) . Jusqu’à présent, les jeux installés dans les Tesla sont développés par des studios externes et adaptés de licences déjà présentes sur les consoles et PC, mais la firme Texane semble vouloir aller plus loin encore. Plusieurs offres d’emploi – récentes – semblent en effet indiquer que Tesla souhaiterait développer ses propres jeux vidéo, comme cette offre sans équivoque pour un poste d’ingénieur logiciel : « Nous cherchons un ingénieur spécialisé dans le rendu en temps réel très motivé pour nous aider à développer le système d’info-divertissement dans nos voitures », explique une des annonces. « Nous cherchons à concevoir la meilleur expérience automobile au monde en tirant parti de nos écrans de 17 pouces, du matériel graphique et des avancées récentes de nos fonctionnalités. […] Le candidat idéal est un expert des outils OpenGL/DirectX et peut les utiliser pour créer des techniques de rendu en temps réel telles que le rendu différé, le HDR, les systèmes de particules pour la neige, etc. Nous cherchons des ingénieurs qui peuvent écrire des moteurs de rendu comme l’Unreal ».

Il n’est donc pas impossible d’envisager un futur proche dans lequel les voitures Tesla disposeraient de leurs propres jeux vidéo… exclusifs ! Certes, ce ne seront sans doute pas les « exclusivités » de la Tesla qui motiveront l’acte d’achat final, mais après tout, les conducteurs-gamers pourrait bien y trouver leur compte…