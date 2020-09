His Dark Materials (A la croisée des Mondes) : un premier trailer pour la saison 2

His Dark Materials (A la Croisée des Mondes) fait partie de ses excellentes séries de S.F dont on parle vraiment trop peu. Après un démarrage canon – 7 millions de spectateurs américains pour le premier épisode – l’adaptation de la célèbre saga sera bientôt de retour chez HBO. Le trailer de la saison 2 annonce une partie 2 tout aussi brillamment mise en scène que la saison 1, et l’on croise les doigts pour que la partie 3 (la plus épique) ne passe pas à la trappe comme cela avait été le cas pour l’adaptation cinématographique. Outre Dafne Keen, qui incarne l’héroïne principale Lyra (accompagnée de son daemon Pantalaimon), la série bénéficie toujours d’un casting trois étoiles, avec entre autres Ruth Wilson (Marisa Coulter), James McAvoy (Lors Asriel), James Cosmo (Fader Coram), Amir Wilson (Will Parry), ou bien encore Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby). La saison 2 de His Dark Materials sera diffusée dans le courant du mois de novembre.