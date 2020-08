PS5 : pas de rétrocompatibilité avec les jeux PS1, PS2 et PS3 selon Ubisoft

Sony a déjà dit publiquement que de nombreux jeux PlayStation 4 pourront être joués sur la PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité. Mais qu’en est-il des jeux des PlayStation précédentes ? Cela semble mal parti.

Sur son site, Ubisoft propose une page qui évoque la mise à niveau des jeux PlayStation 4 vers la PlayStation 5. Une phrase est à retenir : « La rétrocompatibilité sera disponible pour les titres PlayStation 4 compatibles, mais ne sera pas possible pour les jeux PlayStation 3, PlayStation 2, ou PlayStation ».

Sony n’a pas été très bavard sur la rétrocompatibilité pour l’instant. En mars, Sony a déclaré que les jeux PlayStation 4 fonctionnant sur la PlayStation 5 profiteraient d’une fréquence accrue qui leur permettrait de bénéficier d’avantages tels que des temps de chargement plus rapides. Peu de temps après la présentation, Sony a publié un billet sur son blog indiquant que « presque tous » les 100 jeux PlayStation 4 les plus joués seraient rétrocompatibles au moment du lancement. Sony a finalement annoncé un peu plus tard que « l’écrasante majorité des plus de 4 000 titres PS4 seront jouables sur PS5 ».

C’est très vague comme nous pouvons le voir. Peut-être que nous en saurons plus lors de la prochaine prise de parole de Sony pour sa PlayStation 5. Les rumeurs suggèrent que c’est pour très bientôt. Sony devrait en profiter pour dévoiler le prix et la date de sortie exacte.