The Lord of the Rings Gollum : premier trailer pour le jeu PS5 et Series X

L’éditeur allemand Daedalic semble avancer à bon rythme sur le jeu d’aventure The Lord of the Rings Gollum basé sur l’œuvre de J.R.R Tolkien. Le trailer dévoilé lors de l’Opening Night Live de la Gamescom s’avère un peu plus rassurant que les premiers screenshots (notamment en terme de direction artistique), mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit ici d’un « simple » CGI. On peine encore à saisir tout à fait le type de gameplay sur lequel s’appuiera le jeu (aventure narrative, infiltration, un mixe entre les deux ?), mais une chose est sûre, l’arc narratif du jeu suivra globalement les évènements du livre. A l’origine annoncé pour les plateformes PS5, Xbox Series X et PC, The Lord of the Rings Gollum sortira aussi finalement sur les consoles actuelles, y compris la Switch ! La sortie du jeu est toujours programmée pour l’an prochain.