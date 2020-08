Pharaoh : A New Era, le remake du mythique city-builder

Comme tous les autres genres du jeu vidéo, le city-builder, où il s’agit de construire, développer et gérer sa ville, a considérablement progressé depuis son apparition, et il est devenu bien difficile de se faire une place sur ce marché. Néanmoins, certains titres cultes valent toujours le coup d’oeil : c’est le cas de Pharaoh, sorti en 1999, qui s’il a mal vieilli sur certains aspects, reste solide grâce aux fondations robustes que sont ses mécaniques de gameplay bien rodées. La Gamescom fut l’occasion de dévoiler que le jeu n’est définitivement pas tombé dans l’oubli, puisqu’un remake est en cours de développement et devrait sortir en 2021.

Le trailer sorti pour l’occasion n’est pas bien riche en séquences de gameplay, puisqu’il faudra attendre les quelques secondes à la toute fin de la vidéo pour apercevoir des images in-game, mais ces dernières permettent de repérer que l’essentiel est toujours de la partie : des graphismes en fausse 3D, une ville grouillante de vie, et un grand nombre de bâtiments qu’il faudra utiliser au mieux pour optimiser le développement de sa ville. On nous promet un « tout nouveau code, » une interface revue, et des « mécanismes améliorés. » Enfin, au niveau du contenu, le titre contiendra le jeu de base, mais aussi l’extension Cleopatra : Queen of the Nile, et aura donc de quoi vous occuper pendant des centaines et des centaines d’heures.