Star Wars arrive dans Les Sims 4 le 8 septembre

On le saura, rien ne peut résister à une campagne marketing Star Wars. Pas même Les Sims 4, qui n’était pourtant jusqu’ici pas particulièrement lié à une galaxie lointaine, très lointaine. Ce sera pourtant bientôt le cas, puisqu’un trailer vient d’être diffusé à l’occasion de la Gamescom, présentant la prochaine extension du célèbre jeu de simulation loufoque de vie d’EA sur le thème de la Guerre des Etoiles, qui devrait arriver pour le 8 septembre. On y trouvera bien entendu des personnages et objets tirés de l’univers de George Lucas, mais aussi de tous nouveaux environnements à explorer.

Ainsi, les joueurs et leurs avatars pourront quitter leurs quotidiens pour aller voyager sur la planète de Batuu, où leurs actions auront un impact sur le contrôle de l’avant poste contesté dans lequel ils se trouvent. En effet, il sera possible de soutenir la Résistance en aidant Rey et Vi Moradi, le Premier Ordre en agissant pour Kylo Ren, et même de laisser ce duel idéologique à ceux qu’il concerne pour se concentrer sur les crédits en rejoignant les mercenaires de Hondo Ohnaka. Les choix auront également une influence sur le contenu débloqué, et certains objets comme les sabres-lasers pourront être ramenés à la maison une fois la mission sur Batuu finie.