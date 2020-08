eMule reçoit une mise à jour, 10 ans après la précédente

Vous souvenez-vous d’eMule ? Mais si, ce logiciel qui était utilisé massivement dans les années 2000 pour télécharger illégalement des films, séries, musiques et d’autres contenus. C’était réellement la plateforme de P2P la plus populaire et elle continue de faire parler d’elle aujourd’hui.

La dernière mise en date est eMule 0.50a qui a vu le jour en avril 2010. 10 ans plus tard, nous avons le droit à une mise à jour surprise numérotée 0.60a. Elle est disponible depuis peu en version bêta et ne devrait pas tarder à être proposée en version finale (une date n’est pas encore communiquée).

Cette mise à jour est surtout un moyen de moderniser le logiciel avec le support du HTTPS pour certains téléchargements (liste de serveurs, filtres d’adresses IP, langues additionnelles, etc), l’obfuscation de la première connexion à un serveur, une meilleure compatibilité avec les dernières versions de MediaInfo et plus encore. eMule 0.60a est disponible pour Windows 32 bits et Windows 64 bits.

Il serait intéressant de savoir combien de personnes utilisent encore eMule de nos jours. Il faut dire que les usages ont évolué avec le succès des torrents, du téléchargement direct et plus récemment du streaming. Il y a également eu l’arrivée de plateformes légales, comme Netflix, qui ont du succès.