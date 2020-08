Xiaomi : la caméra sous l’écran arrive sur les smartphones en 2021

Xiaomi a finalisé sa technologie qui permet d’avoir le capteur photo sous l’écran du smartphone. Elle pourra être utilisée sur les smartphones dès 2021. Cela va permettre de ne plus avoir d’encoche ou de trou sur l’écran.

Le constructeur chinois explique que la dernière version de sa technologie fonctionne en permettant au capteur photo de voir à travers les trous des sous-pixels de l’écran, qui sont les points rouges, verts et bleus qui se combinent pour former chaque pixel. Selon Xiaomi, la zone de l’écran située au-dessus du capteur photo a la même densité de pixels que le reste de l’écran, ce qui permet de « déguiser parfaitement » la caméra. Xiaomi ajoute que le capteur photo lui-même devrait être aussi performant que les capteurs utilisés à ce jour.

Il s’agit de la troisième génération de la technologie. Où sont passées les deux premières ? Elles n’ont jamais été commercialisées pour le public. Il faut ici comprendre qu’il s’agit de la troisième génération développée en interne et c’est celle-ci qui va faire ses débuts pour les utilisateurs.

Le capteur photo est-il réellement invisible ? Si on regarde de près, on peut voir une petite ombre carrée visible derrière l’écran. Mais il faut reconnaître que c’est assez léger.

Xiaomi's third-generation under-screen camera technology, you can hardly see the traces of the camera unless you look carefully. pic.twitter.com/g9iYa1cllA

— Ice universe (@UniverseIce) August 28, 2020