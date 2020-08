Ratchet & Clank Rift Apart (PS5) : 7 minutes de gameplay et une idée de la date de sortie

Une longue séquence de gameplay pour le jeu Ratchet & Clank: Rift Apart a été proposée à l’occasion de la Gamescom qui se tient en ligne cette année. La démo dure sept minutes.

Dans cette démo qui présente du gameplay au début du jeu, Ratchet et Clank sont en désaccord avec leur ennemi juré, le Dr Nefarious. Mais cette fois il est équipé d’un dangereux Dimensionator, un appareil capable d’ouvrir des portails vers d’autres dimensions. Comme toujours, les plans de Nefarious déraillent et le duo part à la découverte des dimensions. Chemin faisant, ils rencontrent des personnages familiers, mais aussi de nouveaux visages.

« Ce jeu ne pourrait pas exister sans la puissance de la PlayStation 5 », explique Marcus Smith, directeur créatif chez Insomniac Games (le studio qui développe le jeu). « Nous proposons des mondes encore plus vivants qu’avant. La vitesse du SSD permet de sauter d’une galaxie à l’autre quasi instantanément. Les effets spéciaux comme le ray-tracing montrent les capacités de cette nouvelle console », ajoute Marcus Smith.

Un autre élément mis en avant est la manette DualSense de la PlayStation 5. « Grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense, chacune des armes de Rachet semble plus puissante et plus unique que jamais », explique le directeur créatif. Il évoque aussi l’audio 3D avec lequel « vous entendrez tout ce qui se trouve au-dessus, en dessous et autour de vous ».

Quand sortira Ratchet & Clank: Rift Apart ? Le jeu sera proposé pour « la fenêtre de lancement » de la PlayStation 5. Étant donné que la console sera disponible à la fin de 2020, on peut tabler sur une sortie du jeu pour les premiers mois de 2021.