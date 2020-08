Décidément, le site de Samsung fait une gaffe pour chacun des smartphones en dévoilant le design ou d’autres caractéristiques (fait exprès ou pas, chacun se fera un avis sur la question). Aujourd’hui, le site britannique de Samsung a dévoilé le prix du Galaxy Z Fold 2.

Le prix affiché (qui a depuis été retiré) était de 1 799 livres. En comparaison, le Galaxy Fold était proposé au lancement pour 1 900 livres au Royaume-Uni (c’était 2 000 euros en France). Il y a donc une baisse de 101 livres pour le nouveau modèle, mais il y a un élément non négligeable à prendre en compte : le Galaxy Fold avait 512 Go de stockage. C’est 256 Go pour le Galaxy Z Fold 2.

Quel prix pour la France ? Si l’on convertit depuis le prix britannique, on obtient 2 009 euros. C’est assez raccord avec une récente fuite qui a suggéré le prix de 1 999 euros en Europe.

Samsung a présenté le Galaxy Z Fold 2 au début du mois, mais tout n’a pas été dit. Les détails complets seront dévoilés le 1er septembre, jour où Samsung tiendra une conférence Unpacked dédiée au smartphone pliable. À ce jour, les détails ci-dessous sont connus :