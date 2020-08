Fairphone 3+, le smartphone qui se met au vert, sera disponible en septembre

La crise économique et sanitaire actuelle se doulant d’une crise climatique au long cours, il n’est guère surprenant de voir des fabricants mobiles s’adapter à cette nouvelle donne. Fairphone semble avoir tout compris du greenwashing de l’urgence écologique et nous dévoile un Fairphone 3+ dont certains composants clefs (comme le capteur) seront disponibles unitairement à la vente pour les propriétaires du modèle antérieur (Fairphone 3) ! Ainsi, le capteur photo principal sera en vente pour environ 70 euros durant tout le mois de septembre (et à 94 euros après cette période).

Toujours dans la liste des initiatives « écolos », le Fairphone 3+ contient 40% de plastique recyclé et le fabricant promet que la vente de ses mobiles finance le contrôle de sa chaîne d’approvisionnement en Afrique (minerais rares). Ce smartphone plus vert que vert (mais proposé en un seul coloris noir) dispose de specs somme toute assez basiques : écran LCD 5,65 pouces FULL HD, processeur Snapdragon 632, 4 Go de RAM, batterie 3040 mAh, tout cela pour un tarif de 469 euros, soit sensiblement le même prix qu’un iPhone SE et son processeur A13 à la pointe du secteur. L’écologie se paye cher… Le Fairphone 3+ sera disponible à la vente le 14 septembre prochain (et déjà en précommande sur le site du fabricant).