[#Promo] Sosh propose son forfait 40 Go à 11,99€/mois

Sosh lance aujourd’hui une nouvelle promotion pour son forfait mobile de 40 Go sans engagement. Il est proposé à 11,99€/mois, même après la première année.

Le forfait, qui utilise le réseau d’Orange, comprend les appels, SMS et MMS illimités en France et un quota Internet de 40 Go. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont illimités également, mais le quota Internet est de 8 Go. À noter que la Suisse n’est pas comprise, toute communication depuis le pays sera donc facturée. Ce n’est pas le cas avec les autres forfaits de Sosh qui ne sont pas en promotion, comme celui à 19,99€/mois ou celui 24,99€/mois.

Le forfait avec appels/SMS/MMS illimités et 40 Go à 11,99€/mois même après la première année est disponible dès maintenant sur le site de Sosh. L’offre est valable jusqu’au 14 septembre. Il n’y a pas d’engagement et il est possible de transférer le numéro de son opérateur actuel. À noter que les plus gourmands peuvent profiter d’un forfait avec 80 Go (12 Go en Europe/DOM) pour 15,99€/mois.

En face, SFR RED propose un forfait 80 Go à 14€/mois ou 100 Go à 16€/mois. Du côté de Bouygues Telecom, une promotion à 13,99€/mois avec 100 Go est proposée jusqu’à ce soir.