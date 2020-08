The Comey Rule : Donald Trump et le scandale Cambridge Analytica dans une série Showtime (trailer)

Inspirée des évènements qui ont emmené au limogeage de James Comey, ex-patron du FBI, la série The Comey Rule devrait aussi aborder l’énorme scandale Cambridge Analytica, qui avait valu à Mark Zuckerberg d’être auditionné devant les parlementaires américains. Sans crainte et sans reproche, Showtime s’est lancé bille en tête de ce projet avec un duo d’acteurs imparable : le brillant Brendan Gleeson incarne le président américain tandis que Jeff Daniels se glisse dans la peau de James Comey. Rappelons que l’ancien directeur du FBI avait été mis à la porte en 2017 alors même que lui et son équipe enquêtaient sur de possibles liens entre la Russie et l’équipe de campagne de Donald Trump. The Comey Rule sera diffusé aux Etats-Unis les 27 et 28 septembre prochains. La série n’a pas encore de date de sortie en Europe, mais s’agissant de Showtime, cela ne devrait pas prendre trop de temps (via Starz par exemple ?).