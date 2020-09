Les films et séries qui arrivent sur Netflix en septembre 2020

Voici la liste des meilleurs films et séries qui rejoignent la plateforme de streaming (pour la France) en septembre 2020 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

LE JEUNE WALLANDER

Date : 03/09/2020

Synopsis : Dans cette histoire sur les origines de Kurt Wallander, le jeune et brillant policier mène l’enquête sur un horrible crime haineux agitant la population.

AWAY

Date : 04/09/2020

Synopsis : S’embarquant pour une dangereuse mission sur Mars à la tête d’un équipage international, Emma Green doit laisser derrière elle son mari et sa fille adolescente.imone et Rasmus s’opposent maintenant radicalement sur la façon de sauver l’humanité.

CHAQUE CHOSE À SA PLACE AVEC CLEA ET JOANNA

Date : 09/09/2020

Synopsis : Les reines du rangement Clea Shearer et Joanna Teplin s’attaquent au bazar pour transformer des vies. Une série coproduite par Reese Witherspoon et Molly Sims.

ATIYE : SAISON 2

Date : 10/09/2020

Synopsis : Dans un univers différent, Atiye se lance dans une course contre la montre pour réaliser son destin alors que la mystérieuse organisation derrière Serdar menace l’avenir.

EN VERRE ET CONTRE TOUS : SAISON 2

Date : 11/09/2020

Synopsis : L’atelier rouvre ses portes ! De nouveaux artistes souffleurs de verre du monde entier s’affrontent sur dix épreuves qui vont affoler le thermomètre et le chronomètre.

FAMILY BUSINESS : SAISON 2

Date : 11/09/2020

Synopsis : Depuis qu’ils sont devenus fournisseurs officiels de beuh pour la mafia hollandaise, l’argent coule à flot chez les Hazan. Tout le monde dans la famille s’en réjouit sauf… Joseph, devenu papa, pour qui le crime en bande organisée et la paternité ne font pas bon ménage!

DUCHESSE

Date : 11/09/2020

Synopsis : Katherine Ryan interprète une mère célibataire qui se demande si elle peut guérir le mal par le mal en faisant un enfant avec son pire ennemi : le père de sa fille.

HISTOIRES DE TACOS : VOLUME 2

Date : 15/09/2020

Synopsis : Les tacos sont célèbres, mais leur longue et riche histoire est souvent méconnue. Partez à leur découverte dans la saison 2 d’une aventure culinaire surprenante.

BABY : SAISON 3

Date : 16/09/2020

Synopsis : Chiara et Ludovica se lient d’une amitié improbable, tandis qu’elles luttent pour trouver leur place et l’amour dans un lycée huppé de Rome.

CARNIVORE : SAISON 9

Date : 16/09/2020

Synopsis : Les nouvelles pérégrinations de Steve, le chasseur gourmet, l’emmènent au Colorado, au Texas et au Wyoming pour des aventures gastronomiques riches en rebondissements.

SIGNS : SAISON 2

Date : 16/09/2020

Synopsis : Tandis que Trela affronte un drame personnel, Ada prend les choses en main. Pendant ce temps, une figure mystérieuse arrive en ville.

CRIMINAL : ROYAUME UNI : SAISON 2

Date : 14/08/2020

Synopsis : Dans le huis clos d’une salle d’interrogatoire londonienne, l’heure tourne et les enquêteurs doivent faire parler trois suspects, chacun soupçonné d’un crime grave.

SING ON ! ETATS-UNIS

Date : 16/09/2020

Synopsis : Un concours de karaoké dans lequel six participants mesurent leur talent vocal sur les plus grands hits pour tenter de décrocher les 60 000 $ mis en jeu.

LE DERNIER MOT

Date : 17/09/2020

Synopsis : Après la mort de son mari, une femme reprend peu à peu goût à la vie en écrivant des éloges funèbres, à la grande surprise de sa famille et de ses amis.

RATCHED

Date : 18/09/2020

Synopsis : Ce prequel dramatique de « Vol au-dessus d’un nid de coucou » met en lumière le parcours de l’infirmière Ratched.

AMERICAN BARBECUE : LE GRAND DEFI

Date : 18/09/2020

Synopsis : Douze cuisiniers amateurs s’affrontent dans ce concours de barbecue nouvelle version mettant à l’honneur cette sacro-sainte tradition américaine.

JACK WHITEHALL : TRAVELS WITH MY FATHER : SAISON 4

Date : 22/09/2020

Synopsis : Dans cette comédie non scénarisée, découvrez les nouvelles (més)aventures de voyage de l’humoriste britannique Jack Whitehall et de son père guindé, Michael.

THE SCHOOL NURSE FILES

Date : 25/09/2020

Synopsis : En brandissant son épée lumineuse dans les coins sombres d’un lycée, une infirmière au don particulier protège les élèves de monstres qu’elle seule peut voir.

SNEAKER ADDICTS

Date : 25/09/2020

Synopsis : Cette série scénarisée s’intéresse aux collectionneurs de sneakers, aux revendeurs et aux spécialistes de la restauration de ces chaussures de sport.

A LA VILLE COMME A LA SCENE

Date : 25/09/2020

Synopsis : Un artiste de country issu d’une petite ville de province tente de percer à Hollywood tout en élevant trois enfants avec son épouse, une danseuse professionnelle.

LE VOTE, EN BREF

Date : 28/09/2020

Synopsis : Ce docu-série s’intéresse au potentiel trucage des élections américaines, notamment via de puissants donateurs, le remaniement des listes électorales et la fraude.

PRIVATE LIVES

Date : coming in September

FILMS

LE MATCH

Date : 01/09/2020

Synopsis : Dans une banlieue de Rome, l’organisation d’un match de football fait apparaître les dilemmes éthiques et moraux des membres d’une communauté défavorisée.

LES PHENOMENES

Date : 02/09/2020

Synopsis : Quand une jeune mère se découvre des super-pouvoirs muselés par des années de traitement médical, elle s’allie à deux autres héros dans le même cas pour sauver le monde.

COUP DE FOUDRE GARANTI

Date : 03/09/2020

Synopsis : Une avocate débordée (Rachael Leigh Cook) accepte d’aider un charmant client (Damon Wayans Jr.) à poursuivre un site de rencontre qui garantit de trouver l’amour.

JE VEUX JUSTE EN FINIR

Date : 04/09/2020

Synopsis : Les apparences sont trompeuses pour cette femme qui rejoint son nouveau petit ami – sur lequel elle a des doutes – pour un séjour dans la ferme isolée de ses parents.

TROP D’AMOUR A DONNER

Date : 10/09/2020

Synopsis : Pour Fernando, la famille, c’est sacré. Tellement qu’il est à la tête de deux foyers. Mais quand ses deux univers secrets s’entremêlent, la situation se complique !

THE BABYSITTER : KILLER QUEEN

Date : 10/09/2020

Synopsis : Deux ans après une nuit de terreur, Cole vit un nouveau cauchemar au lycée, tandis que les démons de son passé reviennent le hanter.

CASTING POUR UN PAPA

Date : 11/09/2020

Synopsis : Quand sa mère l’interdit de participer à une compétition de BMX, une préado en quête de sensations fortes se met en quête d’un acteur pour jouer le rôle de son père.

IRREMEDIABLE

Date : 16/09/2020

Synopsis : Condamné à vivre en fauteuil après un accident, Ángel décide de se venger de ceux qui l’ont trahi, en particulier de la femme qui l’a quitté au pire moment.

LE DIABLE, TOUT LE TEMPS

Date : 16/09/2020

Synopsis : Déterminé à sauver son épouse mourante, un homme se tourne vers la religion et prend des mesures draconiennes dans ce drame gothique avec Tom Holland et Bill Skarsgård.

ENOLA HOLMES

Date : 23/09/2020

Synopsis : Enola, la jeune sœur de Sherlock Holmes, met ses talents de détective à l’épreuve pour tenter de retrouver sa mère disparue et déjouer une dangereuse conspiration.

DOCUMENTAIRES

CHEF’S TABLE : BBQ

Date : 02/09/2020

Synopsis : Cette série culinaire nommée aux Emmys s’intéresse à l’art du barbecue, avec la participation de chefs cuisiniers renommés des États-Unis, d’Australie et du Mexique.

BAD BOY BILLIONAIRES : INIDA

Date : 02/09/2020

Synopsis : Ce docu-série d’investigation s’intéresse à la cupidité, aux fraudes et à la corruption qui ont contribué à l’essor – et à la chute – des magnats indiens des affaires.

LA SAGESSE DE LA PIEUVRE

Date : 07/09/2020

Synopsis : Une amitié inattendue se noue entre un réalisateur et une pieuvre vivant dans une forêt de kelp sud-africaine et qui partage avec lui les mystères de son monde.

DERRIÈRE NOS ÉCRANS DE FUMÉE

Date : 09/09/2020

Synopsis : Des experts en technologie et des militants sonnent l’alarme concernant certaines de leurs inventions qui provoquent des addictions et déstabilisent les démocraties.

LA LINEA : DANS L’OMBRE DU NARCOTRAFFIC

Date : 09/09/2020

Synopsis : À La Línea, ville côtière espagnole devenue la plaque tournante du trafic de drogue européen, les autorités locales sont déterminées à faire bouger les choses.

EN ATTENDANT : L’ESPOIR FIGE

Date : 15/09/2020

Synopsis : Un couple de bouddhistes endeuillé accepte que sa fille décédée soit le plus jeune humain cryconservé, espérant que l’enfant pourra renaître dans un nouveau corps.

LE DERNIER VOL DE LA NAVETTE CHALLENGER

Date : 16/09/2020

Synopsis : La navette Challenger a connu 9 décollages et atterrissages avant de se désintégrer en vol en janvier 1986, entraînant la mort des membres de son équipage, dont 1 civile.

GIMS

Date : Prochainement

Synopsis : Découvrez l’artiste et l’homme derrière les lunettes noires dans ce docu qui suit Gims en coulisses pendant les mois qui ont précédé son concert 2019 au Stade de France.

ODE A LATASHA

Date : 21/09/2020

Synopsis : Latasha Harlins, une ado noire, a été tuée à bout portant, mais la coupable a échappé à la prison. Sa mort est à l’origine des émeutes survenues à Los Angeles en 1992.

THE CHEF SHOW : SAISON 2

Date : 24/09/2020

Synopsis : Jon Favreau et Roy Choi préparent ensemble des mets délicieux, tout en se régalant de conversations passionnantes aux côtés de chefs renommés et d’invités célèbres.

UN CRIME PARFAIT : L’ASSASSINAT DE DETLEV ROHWEDDER

Date : 25/09/2020

Synopsis : En 1991, D. Rohwedder, homme d’affaires et politique, est retrouvé assassiné. Malgré les indices laissés sur la scène du crime, le tueur n’a jamais été identifié.

L’affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale

Date : 30/09/2020

Synopsis : Découvrez l’histoire vraie de Chris Watts et du meurtre de sa femme et de ses deux filles, et revivez le film de son arrestation.

ARASHI’S DIARIES – VOYAGE – EP 12

Date : A venir

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

BABY BOSS : TOUS SUR BEBE !

Date : 01/09/2020

Synopsis : Dans cet épisode spécial interactif, trouve ta vocation au sein de Baby Corp en faisant des choix et en réalisant des missions dans le cadre d’un test d’aptitude virtuel.

TALIA : LA FÊTE DE L’AMITIE

Date : 01/09/2020

Synopsis : Quand un vilain monstre s’empare du bracelet d’amitié de Grizelda et la transforme en sirène, Talia n’hésite pas à s’aventurer sous les mers pour la sauver.

SPIRIT : AU GALOP EN TOUTE LIBERTÉ : À L’ÉCOLE D’ÉQUITATION – PARTIE 2

Date : 04/09/2020

Synopsis : Les filles sont de retour à l’académie équestre de Palomino ! Qui dit nouveau trimestre dit nouvelles intrigues, nouveaux amis, et même une occasion de sauver l’école.

STARBEAM (SAISON 2)

Date : 08/09/2020

Synopsis : De l’égoïste capitaine Barbécaille à la grincheuse Marla la Terrible, l’incroyable StarBeam ne recule devant rien pour empêcher les méchants d’agir.

JULIE AND THE PHANTOMS

Date : 10/09/2020

Synopsis : Une ado développe sa passion pour la musique et pour la vie en aidant un trio fantôme à devenir le groupe qu’il n’a jamais pu être.

PETS UNITED : L’UNION FAIT LA FORCE

Date : 11/09/2020

Synopsis : Quand leur monde s’écroule, une petite troupe hétéroclite s’allie sous la houlette d’un chien des rues et d’une chatte sophistiquée. L’opération survie est lancée !

IZZY ET LES KOALAS

Date : 15/09/2020

Synopsis : Suivez Izzy, 11 ans, et sa maman vétérinaire, qui sauvent des koalas et lient des amitiés incroyables avec les animaux vivant sur leur île australienne.

JURASSIC WORLD : LA COLO DU CRETACE

Date : 18/09/2020

Synopsis : Alors qu’ils sont en vacances dans un camp d’aventures à Isla Nublar, six ados doivent unir leurs forces lorsque les dinosaures sèment la destruction sur l’île.

CHICO BON BON : LE PETIT SINGE BRICOLEUR : SAISON 3

Date : 22/09/2020

Synopsis : Le singe Chico Bon Bon et sa Section Répar’Tout sont de retour dans une nouvelle saison pour résoudre tous les problèmes.

MISSION EXPRESS

Date : 22/09/2020

Synopsis : Une super équipe de locomotives et d’enfants fait tout pour que sa cargaison arrive à bon port, dans un univers ludique sillonné par les rails de chemin de fer.

ANIME

IDHUN

Date : 10/09/2020

Synopsis : Après qu’un nécromancien s’est emparé du monde magique d’Idhun, deux adolescents aident à combattre un assassin envoyé pour tuer tous les réfugiés d’Idhun sur Terre.

DRAGON’S DOGMA

Date : 17/09/2020

Synopsis : Ramené à la vie en tant qu'Insurgé, Ethan cherche à détruire le dragon qui a brisé sa vie, mais plus il combat de démons, plus il perd son humanité.