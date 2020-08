TikTok accuse Donald Trump de décisions politisées et non de sécurité

Les décisions de Donald Trump contre TikTok sont motivées par des considérations politiques et financières, et non par des inquiétudes pour la sécurité nationale, argumente le réseau social dans une plainte qu’il a déposée lundi contre le gouvernement américain.

Le président des Etats-Unis a formulé des menaces de plus en plus radicales depuis un mois contre la très populaire application de partage de vidéos, qui appartient au groupe chinois ByteDance, et qu’il accuse de siphonner les données des utilisateurs américains au profit de la Chine. « Nous sommes totalement en désaccord avec la position de l’administration selon laquelle TikTok est une menace pour la sécurité nationale », justifie TikTok sur son site.

Le 6 août, Donald Trump a interdit à l’application toute transaction avec des partenaires américains au-delà de 45 jours. Le décret ne précise pas les conséquences pratiques, mais l’interdiction pourrait obliger Google et Apple à retirer TikTok du Play Store et de l’App Store, empêchant de l’utiliser aux Etats-Unis.

« Avec ce décret menaçant d’interdire nos opérations américaines – éliminant au passage la création de 10 000 emplois aux Etats-Unis et nuisant irrémédiablement aux millions d’Américains qui se tournent vers cette application pour se divertir et tirer un moyen de subsistance particulièrement vital pendant la pandémie – nous n’avons tout simplement pas le choix », ajoute TikTok.

D’autre part, TikTok énumère ses nombreux efforts en matière de transparence et de communication pour fournir les informations demandées et prouver aux autorités compétentes qu’il ne représente en rien « une menace inhabituelle et extraordinaire », selon la formulation de la loi invoquée par Donald Trump. Des efforts qui ont été totalement « ignorés » par le gouvernement, selon TikTok, pour qui les décisions de l’administration américaine sont « fortement politisées ».