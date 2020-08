Les Samsung Galaxy perdus peuvent désormais être retrouvés même s’ils sont hors-ligne

Samsung a ajouté un mode hors-ligne à sa fonction Find My Mobile (Traçage de mobile). Il est désormais possible de retrouver un smartphone Galaxy, même s’il n’est pas connecté à un réseau mobile ou Wi-Fi.

Comment retrouver un smartphone s’il n’est pas connecté au réseau ? Samsung a décidé d’adopter une technologie similaire à celle d’Apple avec ses iPhone, c’est-à-dire s’appuyer sur les smartphones Galaxy aux alentours. Chaque smartphone a un identifiant qui est relié à un compte utilisateur. Il est alors possible pour le smartphone Galaxy perdu de « contacter » les autres Galaxy et indiquer son emplacement. Les autres Galaxy peuvent alors partager l’information à Samsung, qui la relaie ensuite au propriétaire du smartphone perdu.

Cette fonctionnalité est pratique, mais elle est désactivée par défaut. Il est possible de l’activer en se rendant dans les paramètres de son smartphone Galaxy puis en se rendant dans la section Traçage de mobile. Il est également possible de chiffrer la localisation hors-ligne pour avoir un meilleur respect de la vie privée.

La mise à jour avec l’ajout du mode hors-ligne est en cours de déploiement. Des utilisateurs ont reçu une notification leur indiquant que c’est disponible maintenant.

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile.

Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X

— Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020