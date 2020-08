Crysis Remastered : une date de sortie et une longue liste d’améliorations pour les versions PS4, Xbox One et PC

Crysis reste une date marquante de l’histoire du jeu vidéo, et un jalon essentiel du genre FPS. Sorti en 2007, le jeu du studio Crytek avait très vite bâti sa réputation sur sa réalisation technique absolument incroyable. Le jeu était à ce point en avance sur son temps (au plan technique) qu’il était devenu le maitre étalon du PC pour gamer. « Ton PC ne peut pas faire tourner Crysis en full détails ? Alors ce n’est pas le must du PC gaming » pouvait-on entendre à l’époque, un refrain qui revient aujourd’hui à la mode à la faveur du lancement de Flight Simulator, un autre dévoreur de performances.

Crysis Remastered s’annonçait comme un revival du mythe, enfin adapté aux perfs de nos consoles modernes. La version Switch, aussi inattendue qu’impressionnante, n’était cependant qu’un amuse bouche : Crysis Remastered donnera tout son potentiel sur les consoles de salon actuelles (PS4, Xbox One) et sur PC le 18 septembre prochain. Au passage, Crytek nous dévoile un trailer qui passe en revue les nombreuses améliorations de cette version console/PC : Global Illumination, Ray Tracing, textures 8K, HDR, temporal anti-aliasing, Screen Space Directional Occlusion, Motion Blur, la liste des nouveautés techniques est stupéfiante, et l’on peine à croire que tout ceci parviendra à tourner sans soucis sur PS4 et Xbox One.