Un drive-through Stranger Things arrive à Los Angeles

Malgré des dernières saisons qui ne sont clairement pas au niveau, on ne peut pas le nier : Stranger Things est encore et toujours en haut des classements de popularité quand il s’agit des séries. Et puisqu’il faut battre le fer tant qu’il est chaud, Netflix a fait équipe avec Fever, une entreprise spécialisée dans l’organisation d’événements, et Secret Cinema, qui se charge de mettre au point des expériences immersives, afin de créer une attraction autour de l’univers de la série. L’expérience en question prendra la forme d’un drive-through, c’est à dire un parcours à suivre en voiture.

A aucun moment il ne sera nécessaire de descendre de son véhicule durant ce parcours d’environ une heure, qui permettra d’explorer le monde de Stranger Things. Les labos russes, le centre commercial, et bien entendu l’Upside Down seront représentés. Cette expérience ouvrira ses portes en octobre prochain, dans le centre ville de Los Angeles, avec des prix qui commencent à 59$ par voiture. De plus, un site a d’ores et déjà été créé pour permettre aux visiteurs potentiels de s’inscrire sur liste d’attente, afin d’être prévenus lorsqu’une place se libère.