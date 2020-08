Microsoft présente sa nouvelle interface pour les jeux

Pour préparer l’arrivée prochaine de la Xbox Series X, Microsoft vient de révéler l’interface qui sera présente non seulement sur la console à venir, mais aussi sur tout le hardware précédent, qu’il s’agisse des Xbox One ou même des PC. En effet, l’application Game Pass sur PC prendra cette forme, de même que les différentes applications sur mobile. Le but affiché n’est autre que de créer un véritable écosystème, où tous les appareils seront liés, et avec la même interface, permettant des interactions entre les divers appareils. Il sera par exemple possible d’enregistrer du gameplay depuis la console, pour le voir apparaître directement sur le téléphone associé au compte.

Mais ce n’est pas tout : le constructeur a également promis que ce nouvel affichage permettrait des performances améliorées. Bien entendu, le hardware de la Series X, notamment avec son SSD, rendra la machine bien plus rapide que ses prédécesseurs, mais le logiciel sera également plus efficace. On parle d’un écran d’accueil qui s’affiche 50% plus vite à l’allumage de la console, et 30% plus vite après qu’un jeu soit fermé, le tout en utilisant 40% de mémoire en moins.