Epic tease une saison Fortnite sur le thème Marvel

Les cross-overs, personnages et super-héros issus de Marvel commencent à être nombreux sur Fortnite, la poule aux oeufs d’or d’Epic Games. Et ce n’est apparemment pas prêt de s’arrêter : le studio vient en effet de publier le logo de sa prochaine saison, qui ne laisse pas une grande place au doute : entre l’image stylisée apparaissant dans les lettres, et surtout le logo Marvel pas vraiment discret qui a une place de choix, on se doute que le contenu à venir sera sous le signe des comics. Les rumeurs allant dans ce sens s’étaient multipliées ces derniers jours, notamment avec Hypex, un dataminer, qui avait suggéré que des cosmétiques centrées sur Wolverine et Thor seront bientôt de la partie.

La nouvelle accompagne la campagne autour du jeu Marvel’s Avengers et de sa bêta : terminer cette dernière sur PS4 ou Xbox One octroie aux joueurs quelques petits goodies cosmétiques pour Fortnite. Sachant que le jeu est prévu pour début septembre sur toutes les plateformes, on peut se dire sans trop risquer la déception que la prochaine saison du battle royale sera effectivement liée au jeu action-RPG où il sera possible d’incarner les héros les plus connus du MCU.