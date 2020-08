USA : Facebook s’attend à des interférences de Trump en ce qui concerne les résultats des élections

Facebook a toujours eu du mal à trouver sa position en ce qui concerne la politique sur sa plateforme. Entre passivité et censure, le réseau social a longtemps été sous le feu des différents parti, n’arrivant clairement pas à gérer le contenu qui s’y trouve. Mais l’entreprise va devoir mettre la main à la pâte et se prépare au pire, puisque d’après un rapport du New York Times, différents scénarios sont envisagés en ce qui concerne les élections, afin de trouver des solutions dans le cas où Donald Trump, le Président des Etats-Unis, viendrait lui-même interférer dans la diffusion des résultats, par exemple par le biais d’annonces faussées.

Les sorties les plus récentes du Président vont malheureusement bien dans ce sens : il a déclaré et répété plusieurs fois des informations clairement fausses à propos du vote à distance, ou encore de nombreux cas où le système de vote mènerait fatalement à de la fraude en masse, des affirmations prouvées comme étant erronées depuis. Facebook a également décidé de baser les informations concernant les votes et élections directement depuis les différents centres d’informations pour partager des résultats et informations les plus précis possibles.