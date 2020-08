Disney+ envisagerait une section avec des films plus matures pour les adultes

Disney+ est, à ce jour, un service de streaming grand public. Il ne faut pas choquer les jeunes et il ne faut pas de scènes de sexe. La situation pourrait évoluer avec le temps avec du contenu plus mature.

Si l’on en croit The Digital Bits, Disney envisage de créer une nouvelle section sur Disney+ qui a pour vocation de viser les adultes avec des films plus matures, avec éventuellement de la violence et d’autres contenus qui ne sont pas forcément adaptés à un jeune public. Cette section serait protégée par un code PIN que les enfants ne pourraient pas connaître puisque ce sont les parents configurent le compte Disney+ de toute la famille.

Disney dispose déjà d’une plateforme « plus mature ». Il s’agit de Hulu et elle comprend une poignée de programmes matures de Disney, mais celle-ci est réservée aux États-Unis et au Japon. Offrir une section dédiée sur Disney+ permettrait de viser plusieurs pays d’un coup.

S’ouvrir un peu plus aux adultes est en tout cas recommandé à Disney pour attirer toujours plus de clients. Après tout, Netflix propose différents types de contenus et attire, par définition, plusieurs types d’utilisateurs. Avec Disney+, ce sont surtout les familles à ce jour.