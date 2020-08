The Flash : Ben Affleck de retour en Batman, avec Michael Keaton

Double dose de Batman ! Ben Affleck et Michael Keaton, qui ont chacun incarné l’homme chauve-souris à l’écran, vont renfiler le costume dans le film The Flash. DC choisit donc le multivers.

La révélation a été faite par Andy Muschietti, le réalisateur du film The Flash, dans les colonnes de Vanity Fair. Il explique que Ben Affleck a reçu le script du film la semaine dernière et a accepté le projet cette semaine. « Il est une partie très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre le Bruce Wayne de Ben Affleck et Barry Allen vont apporter un niveau émotionnel que nous n’avons jamais vu auparavant », indique le réalisateur. « C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous deux perdu leur mère dans un meurtre et c’est l’un des vecteurs d’émotion du film. C’est là que le Batman d’Affleck entre en scène », a-t-il ajouté.

Ben Affleck a incarné Batman dans les films Batman v Superman et Justice League, tous les deux réalisés par Zack Snyder. Il ne sera pas le seul puisque Michael Keaton est également confirmé pour être de retour. Il a incarné l’homme chauve-souris dans Batman et Batman, le défi, tous deux réalisés par Tim Burton.

Le film The Flash est prévu pour juin 2022. Peut-être que nous aurons un peu plus de détails à son sujet demain lors de l’événement DC FanDome.