Pixel 5 : les premiers rendus dévoilent un design inchangé et un capteur d’empreintes à l’arrière

Après un Pixel 4 perclus de soucis techniques, Google va tenter de corriger le tir avec… le Pixel 5. Les rumeurs les plus crédibles indiquent que l’appareil sera doté d’un écran 5,7 ou 5,8 pouces (avec un poinçon pour le capteur photo), d’un processeur Snapdragon 765G compatible 5G, de 6 Go de RAM et d’au moins 128 Go de stockage. La certification IP68 serait aussi au programme (résistance à l’immersion). Les premiers rendus 3D viennent de faire leur apparition sur le compte Twitter du très réactif OnLeaks, et les amateurs du Pixel ne seront sans doute pas surpris étant donné que le design du rendu s’avère strictement identique à celui du précédent modèle. On remarque tout de même un bloc photo à 2 ou 3 capteurs (Google en a donc vraiment fini avec le capteur unique) et un capteur biométrique situé sur le dos de l’appareil.