Chrome veut regrouper les services de streaming au même endroit

Google planche sur Kaleidoscope, un nouveau système qui se charge de regrouper les différents services de streaming vidéo (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc) dans un seul et même endroit. La fonctionnalité a été découverte dans la version Canary de Chrome.

« Tous vos programmes au même endroit. Vous pouvez voir tous vos programmes préférés au même endroit, qu’importe le lieu où ils sont hébergés. Sélectionnez les fournisseurs que vous utilisez ci-dessous », peut-on voir sur la capture d’écran. Après avoir fait son choix, on tombe sur un écran où il est indiqué « Continuez à regarder sur tous vos appareils » et rien de plus. Cela est dû à la fonctionnalité qui est encore en développement. Kaleidoscope est accessible en entrant chrome://kaleidoscope/ dans la barre d’URL sur Chrome Canary.

On imagine que Chrome laissera les utilisateurs entrer le nom d’un film ou d’une série sur cette page et indiquera ensuite à l’internaute quelle plateforme dispose du contenu pour lui permettre de lancer la lecture rapidement. Cela évite de faire une recherche sur Netflix, une autre sur Prime Video, encore une autre sur Disney+, etc.

Google n’a rien dit publiquement sur Kaleidoscope pour l’instant. Il faudra donc attendre pour en savoir plus sur cette fonctionnalité qui risque d’être intéressante pour gagner du temps.