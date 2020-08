Call of Duty: Black Ops Cold War confirmé : présentation le 26 août

Le prochain Call of Duty a maintenant un nom : il s’agit de Call of Duty: Black Ops Cold War. Le nouveau jeu développé par Treyarch et édité par Activision se situe donc bien pendant la guerre froide, comme certaines rumeurs l’avaient annoncé.

Un teaser pour Call of Duty: Black Ops Cold War a été mis en ligne. Il est entièrement composé d’actualités cinématographiques et d’images historiques qui fournissent probablement un arrière-plan pour l’intrigue du jeu. La vidéo est très chargée en intrigues de la guerre froide et présente aux joueurs un espion soviétique nommé Perseus. Selon le teaser, Perseus n’a jamais été attrapé et s’est infiltré dans certaines des institutions de défense américaines les plus secrètes afin de donner à l’URSS un avantage dans la course mondiale aux armements.

La vidéo est centrée sur une interview télévisée avec le transfuge du KGB Youri Bezmenov, qui décrit la lenteur et la prudence avec lesquelles l’Union soviétique s’efforçait de saper les États-Unis. Youri Bezmenov, un ancien journaliste soviétique qui est devenu un auteur et un orateur anticommuniste de premier plan à l’Ouest après sa fuite, explique que l’Union soviétique avait un plan prudent, qui a duré des décennies, pour infiltrer et déstabiliser l’Amérique.

La présentation plus complète de Call of Duty: Black Ops Cold War aura lieu le 26 août prochain avec des détails et les images du jeu.