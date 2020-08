Control : une longue vidéo de gameplay pour l’extension AWE

Control signe le retour en force de Remedy (Max Payne, Alan Wake). Cet excellent jeu d’aventure-action baignant dans le fantastique et les pouvoirs télé-kinésiques bénéficiera bientôt d’une nouvelle extension baptisée AWE (Altered Wolrd Event). Présentée lors du dernier State of Play de Sony, AWE connectera le lore de Control à celui d’Alan Wake. Une longue vidéo de gameplay (15 minutes) dévoile une nouvelle arme (le lance-grenades) et un ennemi particulièrement coriace. C’est toujours aussi novateur dans le genre et particulièrement impressionnant au plan technique , mais l’on attendra peut-être Control Ultimate Edition (disponible le 27 août) pour mettre les mains dessus (pour ceux qui n’ont pas encore le jeu), voire la version PS5 ou Xbox Series X, le jeu n’étant vraiment pas un modèle d’optimisation sur consoles. L’extension AWE sera d’ailleurs disponible en même temps que l’Ultimate Edition, soit le 27 août prochain.