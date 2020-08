Le réalisateur de Shazam! a partagé un faux trailer de la suite

David F. Sandberg, réalisateur de Shazam! aime bien taquiner son public avec autant de légèreté que dans son adaptation de comic-book. En effet, il a partagé sur ses comptes de réseaux sociaux un faux trailer qui n’a rien à envier aux véritables super-productions. On y retrouve tous les classiques du format : logos des différents studios et sociétés de production en guise d’introduction, musique dramatique à souhait, et bien entendu les traditionnelles critiques supposées encenser le film. Seulement, ces dernières ne proviennent pas exactement des médias et sources habituels.

Le réalisateur a en effet composé son propre florilège des avis laissés concernant Shazam! 2 sur Letterboxd, un réseau social dédié aux cinéphiles qui peuvent y partager leurs opinions et partager leurs films favoris. Un processus relativement ironique, puisque les équipes n’ont pas encore commencé le tournage. On peut par exemple lire « ça me va », ou encore « Jack Dylan Grazer je suis disponible jeudi soir pour peindre et danser dans ta chambre sur Fleetwood Mac. » Sandberg a ainsi déclaré : « Nous n’avons pas tourné Shazam! 2 mais il y a déjà des critiques sur Letterboxd. Je suis pratiquement certain que cela nous donne le droit d’utiliser ces extraits pour le marketing. »