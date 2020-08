Le Directeur Créatif d’Assassin’s Creed Valhalla a été licencié par Ubisoft (ce qui pose question…)

Ubisoft continue son grand ménage suite à la révélation du comportement plus que toxique de certains de ses cadres. Après avoir « remercié » sa directrice des ressources humaines et son responsable d’Edition Tommy François (sous le coup d’accusations de harcèlement sexuel), la direction d’Ubisoft vient de présenter la porte à Ashraf Ismail, qui n’est autre que le directeur créatif d’Assassin’s Creed Valhalla. Ce dernier s’était mis en retrait de son poste à la fin du mois de juin après que plusieurs femmes aient témoigné de ses infidélités (soit, rappelons-le, un comportement qui n’a rien d’illégal en soi).

Même dans un contexte de grand lessivage, le licenciement d’Ashraf Ismail pose tout de même question, d’autant plus qu’Ubisoft se refuse à communiquer les éléments de son enquête interne. Etant donné que l’affaire Ubisoft a mis en relief les actes délictueux des uns et des autre et que ce linge très sale s’est retrouvé sur les réseaux sociaux, on peine vraiment à croire que de nouveaux éléments relatifs à Ashraf soient passés entre les mailles de ce filet très serré.

En d’autres termes, il parait extrêmement probable que le Directeur Créatif ait été licencié pour les mêmes raisons que celles qui ont motivé sa mise en retrait au mois de juin dernier (soit des infidélités accompagnées de mensonges sur le statut marital). Si tel est bien le cas, le « nettoyage » en cours chez Ubisoft déborderait donc désormais au delà des actes strictement punissables par la loi, ce qui pose bien évidemment question. Il ne faudrait tout de même pas que la lutte forcément légitime contre les violences sexistes serve d’alibi à une forme de micro-ingénierie sociale qui ne dirait pas frontalement son nom, avec comme objectif de recadrer des comportements individuels tout à fait légaux sur la seule base de leur immoralité supposée. De la lute anti-sexisme au puritanisme, il n’y a parfois qu’un pas.