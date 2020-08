Disparition de Russel Kirsch, créateur de la première image numérique

Russell Kirsch n’est sans doute pas le pionnier de l’informatique le plus connu du grand public, et pourtant, les recherches de cet informaticien et ingénieur ont débouché sur la toute première image numérique composée de pixels. Sans les recherches de Kirsch, nous n’aurions pas eu d’informatique graphique, pas de jeux vidéo (pas de Cyberpunk 2077 !!!) ou de photo numérique. Après être passé sur les bancs d’Harvard et du MIT dans les années 50, Russel Kirsch rentra au National Bureau of Standarts (aujourd’hui National Institute of Science and Technology) où il fera la grande découverte de sa vie.

La première image numérique de l’histoire

En 1957, Kirsch mis au point le tout premier scanner permettant de transcrire une photo en noir et blanc (en l’occurrence celle de son fils nouveau-né) en une image numérique de résolution 176 x 176 pixels. En une passe, Russel Kirsch venait de créer à la fois l’image numérique et son sous-composant, le pixel. Russel Kirsch a quitté ce monde le 11 août dernier à l’âge de 91 ans.