Phil Spencer (Xbox) aime la PS5 et parle du bruit de la Xbox Series X

Cette fin d’année va marquer l’arrivée des nouvelles consoles : la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft. Le design des deux machines a déjà été présenté et Phil Spencer, le responsable de la division jeu vidéo chez Microsoft, admet aimer le design général de la PlayStation 5.

Il a fait cette déclaration à Press Start. Il a également touché deux mots au sujet du design de la console et plus particulièrement l’intérieur :

L’horloge de la PS5 tourne à une fréquence plus élevée, donc leur machine fonctionne différemment de la nôtre, ce qui crée des défis de conception différents, ce qui est vrai pour les deux consoles. Ils ont adopté une approche différente, mais je suis sûr qu’ils avaient des objectifs de conception similaires en ce qui concerne le fonctionnement et le bruit.

En parlant de ça, Phil Spencer dit avoir désormais une Xbox Series X dans son format définitif (le même qui sera proposé aux joueurs) chez lui et il est content que la console soit peu bruyante, comme ce fut le cas avec la Xbox One X. « Quand j’ai mis la Xbox Serie X à la place de ma Xbox One X, il n’y avait pas plus de bruit (…) Tous mes jeux fonctionnent et ça fait le même son que ma Xbox One X, avec beaucoup plus de puissance », a déclaré Phil Spencer.

La Xbox Series X sera disponible à l’achat au mois de novembre. Sony n’a pas encore donné une date précise pour la PlayStation 5. Nous savons seulement qu’elle arrivera à la fin de l’année, mais il est fort probable qu’elle soit aussi lancée en novembre pour concurrencer la Xbox Series X.