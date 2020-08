Wear OS n’est pas mort : Google prévoit une mise à jour pour cet automne

Google ne va pas tirer un trait sur Wear OS, du moins pas tout de suite. Le groupe annonce qu’une mise à jour pour le système d’exploitation des montres connectées va être proposée cet automne et on peut dire qu’il était temps. Les mises de jour pour Wear OS se font de plus en plus rares.

La mise à jour prévue à l’automne améliorera les performances, simplifiera le processus d’appariement et d’embarquement, inclura des modifications de l’interface utilisateur pour faciliter la gestion des contrôles entre les différents modes de veille et les séances d’entraînement, ajoutera la prise en charge de la 4G et permettra d’ouvrir les applications plus rapidement (Google évoque un gain de 20%).

Google annonce également la prise en charge des puces Snapdragon Wear 4100 et Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm qui ont été annoncées en juin pour des performances améliorées. La première montre connectée qui aura la nouvelle puce viendra de Mobvoi et connaîtra un gain de performance de 85% au niveau du CPU.

Une autre nouveauté annoncée est une nouvelle application pour la météo. Elle est mieux adaptée à la taille des écrans des montres connectées pour avoir rapidement les informations nécessaires.

« Nous imaginons toujours de nouvelles façons dont les montres connectées peuvent aider les gens à rester en bonne santé, présents et connectés. Restez à l’écoute pour en savoir plus en 2021 », nous dit Google.