Intel a créé la surprise en dévoilant il y a quelques mois son Xe GPU qui embarquera bientôt dans les laptops équipés de processeurs Tiger Lake. La version gaming de cette carte graphique arrivera l’an prochain et devrait embarquer de la mémoire GDDR6 ainsi que le calcul ray-tracing hardware. Cette nouvelle gamme d’Xe GPU rejoindra les modèles Xe-LP (low power/faible consommation) pour laptops, les modèles Xe-HP pour les datacenters et les Xe-HPC pour les créatifs. Quant aux développeurs, ils pourront commencer à travailler avec cette carte d’ici la fin de l’année.

Intel promet que le Xe-HPG cumulera l’efficience du Xe-HPC (pour créatifs), la modularité du Xe-HP (pour serveurs) et les performances graphiques des Xe-LP pour laptops. Reste encore à voir les benchs et les comparatifs avec les cartes AMD et Nvidia, qui seuls diront si Intel est vraiment revenu dans la course au GPU.