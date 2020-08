Disparition de Frances Allen, prix Turing et pionnière de l’informatique

Frances Allen est décédée mardi 4 août au jour anniversaire de ses 88 ans. Cette pionnière de l’informatique a donné naissance dans les années 60 au compilateur « moderne », ce qui lui vaudra en 2006 le très prestigieux prix Turing. Frances Allen est d’ailleurs la toute première femme à avoir obtenu ce prix. Glissons au passage un petit aparté pour rapeller que le compilateur est ce programme qui transforme un code écrit dans un langage de programmation en un autre langage (« compréhensible » par la machine, Ndlr). Pour le dire autrement, toutes les applications qui trouvent place sur votre ordinateur ont été compilées.

Fille d’un fermier et d’une institutrice, Frances Allen ne semblait pas particulièrement destinée au monde balbutiant de l’informatique, mais dans les années 50, ce sont bel et bien les femmes qui dominent en nombre ce secteur aux méthodes encore artisanales (voire expérimentales parfois). La professionnalisation et l’industrialisation du secteur placeront les femmes au second plan, y compris donc la géniale Frances Allen. Malgré les obstacles qui se dresseront sur sa route, Frances Allen fera une carrière exemplaire chez IBM, et deviendra là encore la première femme IBM Fellow (la plus haute distinction « honorifique » et technique).