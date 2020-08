Le reboot Animaniacs arrive en novembre sur Hulu

Depuis le temps que les rumeurs courent, on finissait par ne plus croire au projet. Et pourtant, il semble plus proche que jamais de nos télévisions : le dessin animé classique des années 90 de la Warner, les Animaniacs, sont sur le point de faire le grand retour. Entre humour barré, scènes complètement décalées, clins d’oeil plus ou moins lourds à la pop-culture, et parodies de célèbres personnages de cartoons, c’est dans cette émission que sont nés énormément de shows aujourd’hui cultes, comme par exemple Minus et Cortex, le duo de souris aux ambitions toujours plus grandes, mais limitées par les capacités de réflexion du chouchou du public.

Cette nouvelle version devrait ainsi arriver sur Hulu en novembre, plus précisément le 20, et comme l’originale, sera produite par Steven Spielberg, soutenu par Gabe Swarr. Et plus de 20 ans après la diffusion de la première version à la télévision, on nous promet une saison de 13 épisodes. Reste à voir maintenant comment ces nouveaux cartoons vont réussir à être plus forts que la (très) forte nostalgie, les précédents ayant marqué toute une génération.