Le prochain DLC de Control va lier l’univers vidéoludique de Remedy

Alors que Remedy prépare le teasing pour le prochain DLC de Control, supposé sortir le 27 août, le studio a profité de l’occasion pour publier un trailer qui a de quoi mettre la puce à l’oreille de certains fans de ses plus anciens titres. Nommée AWE pour Altered World Event, cette extension met en avant ces événements, où « des forces paranaturelles arrivent dans notre monde. » On y jouera à nouveau Jesse Faden, qui ira enquêter sur une mystérieuse entité hantant l’Investigations Sector, dédié aux affaires AWE avant que toute cette histoire ne prenne un mauvais tournant. C’est là que la protagoniste, afin de vaincre le nouveau danger, va devoir se replonger dans ces anciens cas, notamment dans le village de Bright Falls.

Et ce n’est pas un hasard, puisqu’il s’agit précisément du lieu où se déroulaient les jeux Alan Wake. Jusqu’à présent, seuls quelques easter eggs faisaient une vague connexion entre les deux jeux, mais voilà qui devrait contribuer à lier ces deux univers que l’on pensait bien plus éloignés. Le directeur de la communication de Remedy, Thomas Puha, a lui-même déclaré dans une publication sur le blog Playstation que si ceux qui avaient joué à Control savaient qu’il contient de nombreuses références et easter eggs, peut-être s’agit-il d’éléments bien plus importants.