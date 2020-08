TikTok pourrait attaquer la Maison Blanche en justice après les menaces de Trump

Dans une affaire qui n’a fait que commencer, les menaces de Trump qui a tout simplement promis de bannir TikTok du territoire américain pourraient avoir des conséquences bien plus importantes que ce que l’on pensait. En effet, si l’application avait affirmé qu’elle ne se laisserait pas malmener de la sorte, une source de NPR a avancé que l’entreprise pourrait se lancer dans un procès contre la Maison Blanche, et ce dès le 11 août. La décision du gouvernement serait inconstitutionnelle, n’ayant pas permis à TikTok d’exercer son droit de réponse. De plus, les raisons de sécurité nationale avancées ne seraient basées que sur « de la spéculation pure. »

On évoque également des vices de procédure, puisqu’aucun enquêteur ne serait entré en contact avec la firme avant l’application de décisions judiciaires, comme c’est habituellement le cas dans ce genre d’affaires. TikTok n’a pas souhaité commenter cette rumeur d’un éventuel procès, mais a confirmé que les accusations ont été portées sans la moindre preuve, et en dehors des processus légaux en vigueur. Une nouvelle solution semble donc être possible pour la firme, si jamais son rachat par Microsoft ne peut pas se faire.