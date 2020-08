Samsung dévoile les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra : spécifications, prix et date de disponibilité

Sans surprise aucune, Samsung vient de présenter ses Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra, deux smartphones très haut de gamme accompagnés de leur stylet S-Pen. Les spécifications des deux modèles sont clairement dans le haut du panier, mais le Note 20 Ultra semble encore un gros cran au dessus (le « Ultra » n’est donc pas seulement un terme marketing). Qu’on en juge :

Le Galaxy Note 20 disposera d’une dalle AMOLED 60 Hz de 6,7″ à la définition 2400 x 1080 pixels (393 ppp) et bien sûr compatible HDR 10+. Un verre Gorilla Glass 6 protègera efficacement l’appareil lors des chutes. Le processeur est un Snapdragon 865 ou un Exynos 990 (pour l’Europe) épaulé par 8 Go de RAM LPDRR5. La capacité de stockage en UFS 3.0 culmine à 256 Go (avec extension possible via microSD). Le bloc photo à l’arrière propose 3 capteurs photo (Grand Angle 12 megapixels, Ultra grand angle 12 megapixels et capteur principale 64 megapixels avec zoom optique x3) et le bloc photo à l’avant un unique capteur (de 10 megapixels). L’enregistrement vidéo 8K et 24 images/seconde est désormais possible. La batterie de 4300 mAh (30W ou 11 W sans-fil) assurera la recharge ultra-rapide (100% de capacité en 30 minutes de charge). Le déverrouillage de l’appareil s’effectue via un capteur d’empreintes ultrasonique placé sous l’écran. En ce qui concerne la connexion sans fil, le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0 sont pris en charge. Le S-Pen du Note 20 affichera une latence de 42 ms.

Le Galaxy Note 4G sera proposé à la vente le 21 août prochain au prix de 959 euros, contre 1049 euros pour le modèle 5G (disponible à la même date). Un peu cher tout de même pour un smartphone Android avec écran en 60 Hz.

On monte encore d’un niveau avec le Galaxy Note 20 Ultra. Ce modèle aura droit à un écran Dynamic AMOLED 120 Hz de 6,9″ à la définition 3088 x 1440 pixels (496ppp). Cet écran est compatible HDR 10+ et sera protégé par une verre Gorilla Glass 7 (vraiment le nec plus ultra de la protection). Le processeur est un Exynos 990 (ou Snapdragon 865+) épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5, et la capacité de stockage monte à 256 ou 512 Go en UFS 3.0 (extensible via microSD). Le bloc photo à l’arrière propose un Grand angle 102 mégapixels, un Ultra grand-angle de 12 mégapixels et un Téléobjectif 5x de 12 mégapixels. Le capteur à selfie reste à 10 megapixels. L’enregistrement 8K à 24 images/seconde reste toujours possible. Côté connectivité et réseau, le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0 sont de la partie et la 5G est proposée en standard. Le déverrouillage de l’appareil s’effectue via un capteur d’empreintes ultrasonique placé sous l’écran. La batterie de 4500 mAh est compatible avec la recharge ultra-rapide 30W (11W sans fil), soit 100% de capacité en 30 minutes de pleine charge. On notera que les deux modèles de Galaxy Note sont compatibles en standard avec xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft. Le S-Pen du Note 20 ultra affichera une latence de seulement 9 ms. Last but not Least, le Galaxy Note 20 Ultra sera disponible aussi dans une robe mordorée du plus bel effet.

Tout comme son petit frère, le Galaxy Note 20 Ultra sera proposé à la vente le 21 août prochain, mais la note est sacrément plus salée. Comptez 1320 euros pour le modèle 256 Go, et 1409 euros pour le modèle 512 Go. Les précommandes sont ouvertes pour les deux appareils. Les premiers acheteurs auront droit au choix à un Gamepad Moga, un abonnement de trois mois au GamePass ou d’une paire de Galaxy Buds Live.