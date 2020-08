Harcèlement : Ubisoft licencie son responsable d’édition Tommy François

Ubisoft continue son grand ménage. Suite aux nombreuses accusations de harcèlements sexuels visant plusieurs cadres du studio, Ubisoft s’était séparé de plusieurs de ses « têtes », dont Serge Hascoët, le numéro 2 du groupe, Maxime Béland ou bien encore la responsable des ressources humaines. Cité aussi dans certains témoignages, le responsable d’édition Tommy François aurait été viré du studio sans compensation financière après une mise à pied conservatoire le temps de l’enquête interne. Ancien animateur de la chaîne Game One et fin connaisseur des tendances du jeu vidéo, Tommy François avait connu une ascension professionnelle fulgurante en devenant VP « editorial et creative services » chez Ubisoft.

Depuis le début du « grand déballage », le désormais ex-VP était visé par plusieurs accusations de harcèlement sexuel et autres comportements toxiques au sein du studio. Etant donné la nature des faits reprochés, il ne reste plus qu’à espérer que la justice puisse clore ce dossier, ne serait-ce que pour s’assurer que les droits de la défense (ici des mis en cause) soient bien respectés.