Snapchat s’inspire de TikTok pour ajouter de la musique aux vidéos

TikTok cartonne dans le monde et Snapchat a bien envie d’attirer des utilisateurs qui sont sur le réseau social concurrent. C’est pour cette raison que Snapchat a décidé de s’inspirer de TikTok avec de la musique sur les vidéos.

Les utilisateurs vont pouvoir choisir une musique et l’ajouter sur leurs vidéos, directement au sein de Snapchat. L’application ne sera pas exactement au même niveau que TikTok cependant parce qu’il ne sera pas possible de voir d’autres vidéos qui utilisent la même musique.

Snapchat va malgré tout proposer une valeur ajoutée. Il sera possible de faire un balayage vers le haut pour connaître le nom de l’artiste, de la musique et obtenir un lien pour l’écouter sur un service de streaming musical (Spotify, Apple Music, etc).

Il faudra être patient pour avoir l’ajout de musiques sur les vidéos. En effet, Snap, la société qui s’occupe de Snapchat, a annoncé que la fonctionnalité est déployée à partir d’aujourd’hui en Australie et en Nouvelle-Zélande, et elle sera proposée à tous les utilisateurs qui parlent anglais dès cet automne. Aucune date n’est communiquée pour la France ou d’autres régions du monde pour l’instant.

Pour information, Snapchat proposera des musiques d’importantes maisons de disques (Warner, Universal) et de groupes représentants les artistes indépendants (Merlin).