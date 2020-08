Chrome teste des solutions contres les notifications push abusives

Difficile de trouver plus ennuyeux sur la Toile que les notifications abusives : publicités discrètement placées dans le systèmes, alertes et notifications push répétées ad nauseam, différentes sortes d’abus ont de quoi donner tout simplement envie de fermer le navigateur. Google le sait, et n’apprécie manifestement pas que l’on utilise Chrome à ces fins. C’est pourquoi, d’après une découverte récente de TheWindowsClub, la firme se prépare à tester une nouvelle fonctionnalité qui permettrait de mettre en place une heure d’expiration pour les abonnements aux notifications.

Il faudra bien entendu activer manuellement ce test, mais à partir de là, l’utilisateur décide lui même de la fin de ces alertes. Les sites ne pourront donc plus balancer de la notification à l’infini ou pousser des publicités et autres contenus déguisés une fois la période expirée. Par défaut, on parle pour l’instant d’une durée de 90 jours, mais cette dernière devrait être personnalisable à l’avenir. On devrait avoir un premier aperçu de la feature en question sur les builds Canary de Chrome, en commençant par le 86. La phase de test n’ayant pas encore commencé, il ne faut pas s’attendre à ce que cette nouveauté soit disponible tout de suite. Cependant, elle pourrait mettre fin aux spams de notifications très facilement dès son arrivée.