Google teste son alternative aux cookies tiers

On dirait bien que Google commence à se rapprocher très concrètement de son but de supprimer définitivement toute forme de cookies tiers de son navigateur. La firme vient en effet de lancer une phase de test sur Chrome avec les développeurs afin de voir ce que donnent les « trust tokens » : ces derniers sont supposés suivre les utilisateurs sur différents sites, sans pour autant avoir à se baser pour ce faire sur des données d’identification persistantes, comme par exemple les cookies tiers. Si le système fonctionne aussi bien que ce que la théorie avance, il pourrait également mettre fin aux escroqueries publicitaires basées sur les bots.

Ce nouveau framework ferait ensuite partie de la Privacy Sandbox, qui devrait mettre au point de nouveaux standards au niveau du respect de la vie privée. Google espère toujours mettre fin aux cookies tiers d’ici 2022, aussi ce genre de tests n’arrive clairement pas trop tôt. De plus, ils accompagnent des changements au sein de la politique du groupe, qui se veut plus transparent vis-à vis du fonctionnement des publicités. On peut par exemple désormais afficher les noms vérifiés des différents publicitaires, afin de mieux traquer l’origine des différents contenus. Pour l’instant, ce système n’est disponible que pour les publicités achetées via Google Ads ou Display & Video 360. On sait cependant que la firme souhaite étendre ce programme en 2021.