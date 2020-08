YouTube met fin aux sous-titres de la communauté, ce qui ne fait pas que des heureux

YouTube vient d’annoncer une décision qui a déjà déclenché de vives réactions : d’ici septembre, les sous-titres conçus par la communauté appartiendront au passé, et il ne sera donc plus possible pour les utilisateurs de contribuer à la traduction de leurs vidéos favorites. D’après la plateforme, le système était tout simplement « rarement utilisé et avait des problèmes d’abus/de spam. » Elle devrait par la suite se concentrer sur d’autres outils destinés aux créateurs, tandis que ce programme prendra définitivement fin le 28 septembre. Il sera cependant toujours possible d’utiliser des sous-titres produits par les créateurs de contenu, les sous-titres automatiques, et les outils et services tiers.

Parmi les plus grands détracteurs de cette décision, on retrouve notamment la communauté des malentendants, qui ont malgré tous leurs efforts bien du mal à atteindre YouTube. En effet, difficile d’imaginer des personnes qui seront plus touchées par ce changement de politique soudain, véritable soufflet à l’accessibilité dont beaucoup ont besoin. D’autres youtubers avancent qu’il s’agit là d’un moyen de faire traduire leurs vidéos à moindres frais, et donc de les rendre disponibles pour un public beaucoup plus vaste, qui disparaît. D’après un email de YouTube envoyé à The Verge, la plateforme avance qu’elle fournira à ses créateurs ayant utilisé cette fonction sur au moins trois vidéos dans les 60 derniers jours un abonnement gratuit de six mois à Amara, un service de sous-titrage.