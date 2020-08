USA : Microsoft n’ouvrira pas ses bureaux avant janvier 2021

On le savait : la réouverture des bureaux de Microsoft n’était clairement pas prévue pour tout de suite. Depuis leur fermeture à cause du COVID-19, le télétravail a été grandement mis en avant, et semble suffire à la firme qui va s’en contenter pendant encore quelques temps. En effet, d’après les déclarations de sources ayant parlé à The Verge, le 19 janvier 2021 est la date choisie par l’entreprise pour commencer l’éventuel retour au travail en présentiel. Une nouvelle échelle a été mise en place pour l’occasion, détaillant quelque peu les différentes phases prévues pour le « retour à la normale » :

Etape 1 : fermé

Etape 2 : télétravail obligatoire

Etape 3 : télétravail fortement encouragé

Etape 4 : ouverture « soft »

Etape 5 : ouvert, avec des restrictions

Etape 6 : ouvert

La sixième étape représente donc le retour au travail dans les conditions que les employés connaissaient avant la crise sanitaire. D’après Kurt DelBene, à la tête des stratégies d’entreprise de la firme, « le but de l’étape 6 est de revenir aux opérations normales tout en étant préparé à revenir à une étape précédente, dans le cas d’un retour important du virus. » Aussi, même si cette date de janvier 2021 n’est pas arbitraire, on comprend qu’elle pourrait être décalée si les circonstances exceptionnelles l’exigent.